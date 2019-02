Resolución de cuentas públicas se retrasa por inasistencia de diputados

Por: Yaresi Ortega





Al no tener cuórum, lano pudo sesionar para tratar las cuatro cuentas públicas dey Sistema de Caminos.

De acuerdo con Luis Armando Torres, diputado presidente de la misma las inasistencias de sus compañeros retrasan en gran medida la resolución de los 108 casos pendientes con los que cuenta dicha comisión.

"Al no existir cuórum...no se realizara y se citara a una reunión consecuente de la misma, todos fueron convocados en tiempo y forma, habría que preguntarles a los compañeros que la integran para saber sus razones", explicó Torres.

A esta sesión solo acudieron los diputados, Ivonne Bustos, Luis Armando Torres, Mariela Saldívar y Tabita Ortiz, la diputada Julia de los Monteros llegó tarde a la reunión, cabe mencionar que esta era la primera sesión en cinco meses.

Se disculparon Itzel Castillo y Álvaro Ibarra, mientras que no asistieron los diputados Melchor Heredia, Juan Carlos Ruiz, Carlos de la Fuente, Mirna Grimaldo.

En esta comisión se tratarían cuentas del rezago que permanecen sin analizar, de los años 2015 y 2017.

"íbamos a ver cuentas de Metrorrey 2015, un exhorto en materia de revisión en la aplicación de recursos de sector salud y cuatro cuentas públicas de 2017 (Metrorrey, Agencia Estatal del Transporte 2017, Sistema de Caminos y Fomerrey", comentó el legislador.

La comisión de Hacienda tiene un rezago de cuentas 35 pertenecientes al año 2014-2016, y 73 del 2017.

"Hay un rezago de cuentas de años anteriores, (la inasistencia) esto no tiene sentido, porque todo es importante, estoy empeñado en que se realicen bien las cosas y se vayan sacando, si afecta porque los ciudadanos quieren ver transparencia", comentó el presidente de la Comisión.

Por otra parte, Mariela Saldívar, dijo que es lamentable que no se tome en cuenta esta inasistencia para los legisladores, ya que al no haber comisión no cuenta como falta, tema que hace poco tomó gran relevancia.

Además dijo esto se pude deber a la resistencia de los diputados por tratar estos temas, cabe mencionar que solo los del PRI y PAN, no acudieron a la convocatoria.

"Lo único que buscamos hacer era dictaminar seis cuentas públicas y una de ellas hasta con 10 denuncias penales (Fomerrey), ni siquiera esa pudimos sacar el día de hoy, cuando es contundente el grado de irregularidad que tenían, entonces ni si quiera para dictaminar... es un llamado a los compañeros para atender la convocatoria, las cuentas están en nuestros escritorios desde noviembre del año pasado", explicó.

La comisión está pendiente de una nueva convocatoria para tratar dichos temas y así desahogar el rezago que tienen actualmente.