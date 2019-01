Reportan que en gasolineras de Escobedo no surten Premium

Desde el pasado viernes no han abastecido gasolina roja en algunas estaciones de ese municipio

Por: David Torres



La escasez de gasolina alcanzó a la zona metropolitana al confirmarse que en algunas estaciones de servicio de Escobedo no han surtido de la Premium.

En la gasolinera ubicada en Avenida Raúl Salinas y la calle Compostela, de la colonia Villas de Escobedo, los empleados confirmaron que desde el viernes no les han surtido gasolina roja y que desconocen cuándo lo harán.

Aún así, el establecimiento estaba abierto ya que sí hay disponibilidad de la verde o magna la cual prefieren el 90% de sus clientes.

"Sí, no hay de la roja, la verdad no sé, pero está muy cara y aparte no hay, no sé. El precio está alto todo el año pasado", dijo al automovilista, Consuelo Cervantes.

El desabasto de gasolina Premium también fue confirmado en otras tres estaciones de la misma cadena.

A los responsables les explicaron que la escasez es producto de un problema de distribución ya que Pemex cambió los recorridos y entregas a raíz del programa de combate al huachicoleo o robo de combustible que emprende el gobierno federal.