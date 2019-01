Reportan 25% de gasolineras sin Magna

Mauricio González Puente, vicepresidente de la Onexpo en Nuevo León, aseguró que la zona cuenta con combustible suficiente; sin embargo, las compras atípicas y un problema en la distribución han generado desabasto

INFO7

Por: Estrella Gracia



La Organización Neoleonesa de Expendedores de Petróleo, Onexpo, reporto que durante este martes el 25 por ciento de las 700 gasolineras que hay en Nuevo León no contaban con gasolina Magna.

Esto debido a un problema de logística que se registró en la terminal de Santa Catarina, que abastece al 60 por ciento de las gasolineras, y aunado a las compras de pánico que se generó entre los automovilistas.

"Si yo compro el doble de lo que normalmente o cada consumidor compra el doble de lo que consume normalmente pues obviamente la demanda se convierte en el doble y en una condición de no un abasto normal o constante pues agrava mucho el problema", informó Carlos Guerra, presidente de la Onexpo.

Aseguraron que la situación que se presentó en Nuevo León no es igual al problema que tienen otros estados como Jalisco o León.

"Tenemos la fabrica aquí en Nuevo León, tenemos la refinería de Cadereyta, produce combustible también importa, se tiene que importar, lo sabemos, tenemos aquí la fabrica, tenemos las terminales, creo que es una situación muy diferente al tema de Jalisco, Ciudad de México", puntualizó Mauricio González, Tesorero de la Onexpo.

Además, señalaron que la industria no se detendrá ya que 100 por ciento de las estaciones cuenta con diesel.

Se prevé que a partir del fin de semana la situación se normalice en el Estado.

Por lo que la principal recomendación es no formar parte de las compras de pánico, es decir, si no requiere del combustible no acudir a las estaciones o bien acudir a las que normalmente no son muy concurridas.