Repetirán marcha contra alza de impuestos cada sábado

Cientos de personas acuden a la marcha convocada por Únete Pueblo en la que repudiaron al gobernador por incremento en impuestos vehiculares y por querer aumentar camión

INFO7

Por: David Torres



Parecía que la convocatoria no tendría éxito porque eran las 4:00 de la tarde, hora de arranque, y en la plaza Colegio Civil apenas había un puñado de gente.

Sin embargo, media hora después ya eran cientos y arrancó la marcha contra los aumentos a los impuestos vehiculares y la posible alza en las tarifas del camión.

El contingente fue sumando gente y avanzó por Juárez, dobló por Padre Mier y siguió por Zaragoza hasta llegar a las 5:30 a la Explanada de los Héroes.

Según Protección Civil estatal acudieron 900 personas, pero algunos organizadores calcularon mil 500.

El personaje más repudiado fue el gobernador, Jaime Rodríguez, de quien pidieron la renuncia por dañar al pueblo.

Tampoco se salvaron diputados locales de todos los partidos por aprobarle al Bronco el alza en los impuestos.

En la Explanada, el primero de unos 15 oradores en hablar fue el abogado Ernesto Villarreal Landeros.

"El único compromiso obligado que tenemos es el de mantenernos en lo sucesivo, para seguir organizando, para seguir armando, no solamente la lucha protesta, la lucha jurídica", dijo en litigante.

Convocante de la movilización, la líder de Únete Pueblo, Rocío Montalvo, planteó un boicot no pagando los impuestos vehiculares, realizar una marcha cada sábado en la misma hora y en el mismo lugar e ir el 8 de enero al Congreso a pedir la aprobación de la revocación de mandato.

"Vamos a castigar al Gobierno del Estado no pagando estos derechos, estos aumentos que malamente hicieron en los derechos vehiculares".

"Todos los sábados a las 4: 00 de la tarde", dijo la activista.

No hubo incidentes, salvo el retiro por parte de Fuerza Civil de un habitante de Galeana el cual fue acusado de estar ebrio y ser reventador pues gritaba al mismo tiempo que un orador.

Después que lo dejaron los policías, el hombre se acercó a INFO7 y no estaba ebrio.

Se identificó como Félix Ramírez y dijo que ni siquiera toma alcohol y lo único que quería era hablar por sus comunidades pobres.

"Yo no tomo, ahorita que me lleve usted y cheque los que dijeron que andaba tomado, a ver quién sale tomado, yo no tomo, yo soy cristiano, yo no soy mezquino, no vengo a ser ningún reventón", afirmó.

Con los acuerdos planteados por Únete Pueblo, la marcha terminó ya al anochecer.