Renuncia Arturo Benavides al PAN

Iram Hernández

Por:

Al señalar que actualmente se padece de una falta de democracia al interior del Partido Acción Nacional, el exdiputado local y exconsejero estatal, Arturo Benavides presentó ante el Comité Estatal blanquiazul su renuncia.

Luego de más de 20 años de militancia, el exconsejero afirmó que el PAN se está debilitando, pues más integrantes del partido seguirán en desbandada en los próximos días.

Quien se consideraba líder blanquiazul de Guadalupe, aseguró que la dirigencia estatal coartó los derechos políticos de quienes apoyaron a Rafael Moreno Valle en su aspiración presidencial.

En el 2012 iba buscando la alcaldía y no me dieron nada. En el 2015 me dijeron que me tocaba y en el 2018 me dijeron que trabajara. La prueba está que ni una regiduría me ofrecieron, argumentó.

Para Benavides, quienes están en la cúpula de Acción Nacional necesitan una limpia.

La limpia se la deberían dar ellos primero, desde la casa y luego ya hacia afuera. Nosotros nos vamos por nuestras convicciones, porque nada más es un cierto grupo el que se favorece cada tres años, enfatizó.

Por otra parte, el ahora exmilitante panista anunció que el próximo miércoles se registrará para la alcaldía de Guadalupe por Morena, tras ser invitado personalmente por Andrés Manuel López Obrador.

Benavides tras renunciar dijo que en Guadalupe hay mil 400 militantes, de los cuales él se lleva con su renuncia a la mayoría, ya que presumió incluso haber llenado el Domo Care.

En las próximas horas, Arturo se registrará como candidato a la alcaldía de Guadalupe, pero por el Movimiento de Regeneración Nacional.

Dejo de creer en las personas que en este dirigen al partido. Todos los partidos son buenos, los que lo militamos son los que lo desviamos, declaró, para luego agregar que ahora cree en el proyecto de Andrés

Manuel López Obrador.