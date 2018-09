Reina la incertidumbre en familias de reos del Penal del Topo Chico

Madres y esposas de reos del Penal del Topo Chico se plantaron afuera del reclusorio ante la incertidumbre de no saber qué era lo que estaba pasando adentro. No sabían si hubo un motín y si habría o no traslados de reos a otro Cereso