Regresa Benavides Pintos a Fiscalía; ahora por caso de la 'Broncosuegra'

El exsubsecretario de Administración del Gobierno de NL, Rogelio Benavides Pintos, regresó a la Fiscalía Anticorrupción, ahora para declarar por el polémico caso de la suegra del gobernador del estado

Por: Olivia Martínez

Luego de que hace dos años compareció por el caso de la compra amañada de las cobijas, el exsubsecretario de Administración del Gobierno Estatal, Rogelio Benavides Pintos, regresó este viernes a la Fiscalía Anticorrupción, pero ahora para declarar en el caso de la 'Broncosuegra' del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, en cuya administración ella se benefició con un aumento salarial desproporcionado y una jugosa pensión.

Al ingresar a la Fiscalía, Benavides Pintos dijo no saber por qué fue citado a declarar ya que, según aseguró, él no tuvo nada que ver en el caso de Teresa Martínez.

Según él, el PRI y el PAN lo han tomado de villano favorito.

Cuestionado si benefició a Martínez con un jugoso incremento salarial para que le tocara una mejor pensión, respondió que cuando eso sucedió él ya no estaba en la dependencia estatal.

Admitió que la conoce, desde que el yerno de ella, el ahora mandatario, andaba en la campaña por la gubernatura.

Sin embargo, explicó que no pudo haber tenido injerencia en ese caso, ya que eso está relacionado con el tema de recursos humanos.

"Aunque hubiera querido, yo no tenía facultades para eso", alegó.

"Yo no sé para qué me quieren citar... no tenía nada que ver con eso", aseveró.

Martínez era, supuestamente, empleada de la Secretaría de Seguridad.

Benavides Pintos ha estado en medio de la polémica, ya que en el 2016 se destapó el caso de la compra irregular de 200 mil cobertores.

Por ese caso, la Fiscalía lo citó a declarar por considerársele uno de los responsables, y fue obligado a pagar una multa de cerca de 200 mil pesos.

Este viernes, dijo que aprovecharía para preguntar, en la misma Fiscalía, si no le quedaba nada pendiente del caso de los cobertores, para de una vez aclararlo.