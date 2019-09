Recuerdan Jaguares de Santa Catarina su titánica labor tras el sismo en la CDMX

El grupo de rescate fue el primero enviado desde Nuevo León a la zona de devastación tras el sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México

Por: Ernesto Ochoa

Hace casi dos años, nadie imaginó que una fecha conmemorativa a un desastre habría de escribir otra página aterradora en nuestro país.

Las imágenes se reproducían en cualquier parte del mundo mostrando drama, destrucción y muerte



Gilberto Almaguer, director del grupo Jaguares de Santa Catarina, 10 de sus brigadistas y el binomio canino integrado por Maya, se alistaban para partir a la zona del temblor.



Aquel fatídico día autoridades municipales realizaban una ceremonia recordando el sismo del 19 de septiembre de 1985.



Así el grupo de rescate Jaguares fue el primer equipo enviado desde Nuevo León a la zona de la devastación.



"Llegamos por la madrugada al lugar e inmediatamente nos dedicamos a trabajar en Chimalpopoca y Bolívar, en la Delegación Cuauhtémoc, en un edificio colapsado ya no paramos hasta que terminamos de levantar el último escombro del lugar", mencionó el rescatista en jefe.



Maya, entró en acción marcando señales de vida bajo las estructuras colapsadas.



Los rescatistas regiomontanos mostraron su solidaridad arriesgando sus vidas.



"Un equipo multifuncional; iba Maya que era un grupo de binomio canino, rescate urbano, con cuerdas. Llevamos diferentes tipos de equipos porque no sabíamos con que nos íbamos a topar.



"En ese momento no medían la magnitud en la que estábamos trabajando; ellos iban concentrados a ayudar, a apoyar", explicó Almaguer.



Las emociones encontradas al ver una ciudad bajo los escombros no debilitó a los brigadistas regios.



Durante 4 días intensos pusieron su granito descubriendo un nuevo símbolo que representa unión en una situación de catástrofe.



"La solidaridad que vimos en esta zona de desastre era inmensa, te llevaban agua, comida; la gente te motivaba, cuando llegábamos a la zona del desastre nos habrían paso", recordó el jefe de rescatistas.



"Cuando el canino iba a entrar a hacer la búsqueda todos levantamos la mano con puño cerrado y todas las operaciones de calmaban", agregó.



Todo tiene un final, Maya la perrita rescatista pronto se jubilará, ya que cumplirá su ciclo como lo hizo Frida, binomio canino de la Marina Armada que también ayudó a salvar vidas.





