Recomiendan no sacar a caminar a mascotas durante el calor

Experta ofrece recomendaciones para el cuidado de las mascotas durante la ola de calor que enfrenta la Ciudad; debido a que la temporada apenas inicia, pide no olvidar los daños que ocasiona en los animales las altas temperaturas

Noticias de hoy - 01/06/2018 10:30 a.m.

David Torres

Por:

Los días de intenso calor apenas están por llegar pues el verano inicia el 21 de junio y la Comisión Nacional del Agua estima que los días más calientes serán los de agosto.

Por tal motivo, no hay que olvidar las medidas preventivas que hay que tomar para evitar daños en la salud de las mascotas.

"Recomendaciones muy básicas: que los mantengamos hidratados, que siempre tengan agua limpia y fresca, que los tengamos en sombra, tratando de que no se deshidraten", dijo la médico veterinario, Paulina Quintana.

Quintanilla remarcó que lo principal es mantener hidratados a perros y gatos con agua fresca y a su alcance y en el caso de los perros bañarlos con frecuencia.

"Si lo vemos muy extraño, hay que llevarlo al veterinario inmediatamente, recuerden que nunca hay que automedicar, siempre hay que nosotros guiarnos con nuestro veterinario, si es muy importante que podamos tener esas consideraciones en este calor", afirmó.

Lo que de plano no debe efectuarse es aislar a los animales en la azotea de la casa ni sacarlos días de intenso sol al pavimento porque sus patas son tan sensibles como la piel humana y pueden sufrir quemaduras.

"Algo muy importante es que no salgan, tanto perritos como gatitos, no salgan a las interperies (sic), sus patitas son muy sensibles, son como nuestras manos, nosotros usamos los zapatos, ellos es muy importante que no toquen el pavimento tan caliente porque se pueden quemar", alertó.

La experta participó en una mesa de trabajo sobre protección animal que organizó el candidato del PAN al Senado, Víctor Fuentes, y en la cual participaron 15 organizaciones del ramo.