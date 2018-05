Recomiendan estar alerta para evitar robos

Los robos que a mujeres que se han registrado en vehículos podrían evitarse si las conductoras estuvieran alerta. El experto en temas de seguridad, Javier Garza Morua, aseguró que basta con revisar que el vehículo no tenga objetos extraños y con observar que no haya personas alrededor para no ser parte de los índices delictivos

Noticias de hoy - 08/05/2018 12:00 p.m.