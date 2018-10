Recién nacido es abandonado en caja de madera junto a juguetes

Por: Redacción



Un neonato de unas 4 horas de nacido fue abandonado a su suerte en el interior de una caja de madera.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Tierra y Libertad, en el municipio fronterizo de Acuña, en Coahuila.

Una mujer que se identificó como Cinthia Flores González fue quien efectuó el descubrimiento del bebé, posteriormente, se apresuró a reportar su hallazgo a las autoridades competentes.

De acuerdo con la declaración de la fémina, la caja en la que se encontraba el bebé también albergaba algunos juguetes que pertenecían a sus hijos. Cabe destacar que dicha caja se encontraba en una de las esquinas de su porche.

Se sabe que durante el tiempo en que llegaron los cuerpos de auxilio, Flores González cubrió al bebé con una manta. Increíblemente, se estableció que al momento de ser encontrado el menor aún llevaba consigo el cordón umbilical.

Tras una breve valoración por parte de los paramédicos, se descubrió que el menor no contaba con ningún rastro de violencia. Sin embargo, no fue sino hasta que fue trasladado a una clínica que se logró constatar que gozaba de un estado de salud aceptable. Asimismo, fue ahí donde se estableció que el bebé no tenía más de 4 horas de haber llegado al mundo.

Por su parte, investigadores de la Policía Estatal y elementos de Seguridad Pública se dispusieron a interrogar a los habitantes del domicilio donde fue encontrado el infante, así como a los vecinos, sin embargo, todos afirmaron no saber nada al respecto.

Pese a lo poco fructíferos que fueron los interrogatorios, las autoridades continúan las investigaciones con la finalidad de esclarecer los hechos y así dar con el paradero de la madre para que pueda rendir cuentas ante la justicia.

(Con información de Periódico Zócalo)