Recibimos llamadas de auxilio de 20 municipios por Fernand: Protección Civil

Por: Rosalinda Tovar





Esta mañana, las autoridades estatales dieron a conocer se recibieron llamadas de auxilio de al menos 20 de los 51 municipios, en las que precisaron aún está pendiente la localización de una persona en el Río Pesquería, García, el rescate de una familia en el techo de su domicilio en Bustamante y una persona al interior de retroexcavadora en Salinas Victoria.

Durante rueda de prensa, Protección Civil detalló que uno de los rescates más significativos fue el que tuvieron en el Río La Silla, donde se logró sacar a 3 personas del sitio.

En García, mencionó que tres personas cayeron a un canal colector de agua, en donde se rescató a dos de ellas, sin embargo la tercera está en calidad de desaparecido, por lo que personal de búsqueda y rescate está llevando las labores para su localización.

Mientras que en Bustamante, el crecimiento del Río El Sabinal afectó a algunas comunidades cercanas a la afluente, en donde reportan a una familia entre las que se encuentran menores, resguardándose en el techo de un domicilio, por lo que equipo de la corporación ya se dirige al lugar para ponerlos a salvo.

De igual forma, en el municipio de Salinas Victoria, en la carretera a Colombia hay un reporte de una persona atrapada en la corriente, debido al crecimiento del Río Salinas, el cual se encuentra a bordo de una maquinaria retroexcavadora, ahí ya hay brigadistas haciendo las maniobras para sacarlo.

Las autoridades de auxilio, mencionaron que hasta el momento no hay registro de personas lesionadas tras las inundaciones, sin embargo, enlistaron otras situaciones en diversos municipios como el de Mina, en la carretera a Monclova Km. 40 hay cierre a la circulación por desbordamientos del Río Salinas.

Además detallaron que en Santa Catarina, surgieron algunos escurrimientos por el Cañón de la Huasteca, por la presa Rompepicos que sale a Morones Prieto, en donde no hay acceso vehicular, ya que la corriente está muy fuerte, las unidades de rescate están efectuando labores por la parte alta, para monitoreo de las comunidades como el Pajonal.

Como estos hechos mencionó algunas evacuaciones preventivas, tales como San Nicolás luego de que subió el nivel el arroyo Topo Chico, y en Santiago, por el crecimiento del Arroyo La Chueca, se puso en resguardo a 15 familias para evitar cualquier riesgo.

De igual forma, en el municipio de Apodaca se optó por colocar a algunos vecinos de la colonia Los Ébanos en un hotel cercano, ante el desgaje de una construcción de drenaje pluvial, pues se previno que subiera el nivel de Arroyo La Talaverna.

En Monterrey, las corrientes generadas en las avenidas Bernardo Reyes, Fidel Velázquez y Penitenciaria, ocasionaron que los cuerpos de auxilio se hicieran presentes por vehículos varados en esas arterias, logrando el rescate de 12 personas.

Por último, mencionaron que en otros lugares como Iturbide y Zaragoza no hay comunicación terrestre, pues no se ha podido accesar y el contacto que mantienen es vía radio, resaltando que no se han presentado emergencias en el sitio.