Reciben en Dr. Arroyo lluvia de apoyos de televidentes de Azteca Noticias

Este fin de semana se realizó la entrega de cinco toneladas de apoyo que donó el teleauditorio para ejidos como La Boquilla y El Tajo aunque los beneficiados fueron muchas comunidades más

David Torres

Por:

INFO7 - A los habitantes de La Boquilla y El Tajo, dos de los ejidos más pobres de Doctor Arroyo, la vida les sonrío este fin de semana.

El jueves, después de cinco meses de sequía, cayó una lluvia que llenó el tanque del pueblo y el sábado los golpeó una tormenta, pero de ayuda.

Este fin de semana, el equipo de Azteca Noticias recorrió 350 kilómetros de carretera y terracería para entregar las cinco toneladas de víveres que usted aportó luego de que el 11 de enero se dio a conocer la situación de estas comunidades a raíz de la sequía y la helada del 9 de diciembre que mató los cultivos.

"La intención de TV Azteca y del noticiero En La Mira y de todos nosotros, de la producción, es ayudar a las comunidades que nos necesitan", afirmó Lety Benavides, conductora de En La Mira.

"No hemos levantado cosecha, tenemos tres años que no hemos levantado cosecha. Muchas gracias y que Dios les bendiga y nosotros estamos como los pajaritos: esperando, ¿verdad?", afirmó la vecina Hermelinda Ramos.

"Les agradecemos mucho, que les damos las gracias por los apoyos que nos están dando porque aquí está bien seco, no ve cómo dejó el hielo", agregó María de la Paz Ortega.

"Mi señor él es tallador, ahorita anda tallando lechuguilla, y como ahorita está trabajoso porque ahorita se heló todo, ahorita está difícil así que nos va a beneficiar mucho esta ayuda", dijo Silvia Frías.

La ayuda fue abundante porque también alcanzaron de hasta tres despensas familias de San José del Palmar, Leoncito, Santa Margarita, Majada de los Rodríguez, San Vicente de González, entre otros.

"Me va a servir mi despensa bastante, no tengo nada, no tengo hombre, no tengo señor, les vengo a dar bastante las gracias, que Dios me los bendiga y los cuide", dijo María de los Santos Rodríguez.

Los niños no se fueron con las manos vacías porque todos alcanzaron bolsas de dulces que también aportó el teleauditorio.

Estas comunidades del sur de Nuevo León están tan olvidadas que la ayuda conmovió hasta las lágrimas a personas como Graciela Mata.

"Gracias y que Dios los proteja y Dios los cuide y que tengan una bonita llegada a su casa y a su hogar y que Jesús bendito los ayude y proteja", indicó.

El trabajo de conductores, reporteros y equipo de noticias fue monumental, pero la satisfacción mucho más grande.

"Supimos que ayer vino el alcalde de Doctor Arroyo, mira qué chulo, viene un día antes que nosotros. Nunca había venido, pero se dio cuenta que íbamos a estar acá y dijo: ´Déjame ir a hacer presencia´, pero no voltean", dijo Lety Benavides.

"Nosotros encantados de poder venir, de poder convivir con toda la gente y, sobre todo, de poder entregar, en la mano, poder ver cara a cara a toda esta gente de Doctor Arroyo", agregó el conductor, José Armando González.

"Están esos ángeles sin alas detrás de la pantalla y hoy se hicieron presentes porque todos estaban felices de recibir la despensa", manifestó la conductora del clima, Tania Gómez.

Y el ejemplo impuso porque una vecina de Santa Catarina, su novio y una amiga, al escuchar la campaña de INFO7 realizaron su propia recolecta y se unieron a nuestra caravana.

"Estuve viendo el noticiero, a Lety: ´Salimos a las 5:00 de la mañana´ y yo me quedé dormida y ´vámonos´ subimos todo a la camioneta y nos venimos atrás de ustedes", expreso Gabriela Roque.

"Yo la conozco a ella de un trabajo anterior y yo la contacté y me hizo la invitación y yo le hice la invitación a un equipo de trabajo que tenemos nosotros", dijo su amiga Azucena Gómez.

En contraste, la que murió por falta de agua y alimento fue la vaquita que estaba en agonía aquel 11 de enero.