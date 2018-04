Rechazaría Anaya cobrar pensión de expresidentes

David Torres

Por:

El candidato del PAN a la presidencia de México, Ricardo Anaya, afirmó que si gana la elección del 1 de julio y se convierte en presidente de México, una vez que concluyera el sexenio, no cobraría la pensión millonaria que se les da a los exmandatarios.



En Monterrey, el panista indicó que él también evalúa si es conveniente mantener ese pago, porque las cifras que manejan le parecen exageradas.

"Estamos haciendo acopio de la información, lo he dicho, a mí me parece difícil de creer que reciban esas cantidades de dinero los expresidentes, de ser el caso, por supuesto que me parecería digamos incorrecto.

"Pero no quiero adelantar un juicio mientras tenga toda la información, en cuando la tenga la vamos a compartir con ustedes", indicó.

¿La cobraría, en caso de llegar a ser expresidente?, se le cuestionó.

"En principio, no", afirmó.

La pensión de los expresidentes es un tema que ha abanderado su contrincante López Obrador desde hace años, sin embargo, Anaya dijo que está recopilando información para pronunciarse.