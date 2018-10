Rechaza Mauricio Fernández sobrecostos en museos

Por: Iram Hernández



Ni se han elevado los costos ni tampoco existe un incremento en el presupuesto destinado para la creación de museos en esta ciudad indicó el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza.

El edil panista señaló que contrariamente a lo que se ha especulado, de que no habría información pública sobre el tema y que no se habían compartido datos con la administración entrante de Miguel Treviño, enfatizó que no se destinará más de 247 millones de pesos.

Ello debido a que originalmente eran para la realización de estas tareas $220 millones de pesos, pero por ajustes en el Patronato de Museos y unas ciertas modificaciones para ampliar estacionamientos aumentaron un poco el dinero destinado a este rubro.

"No sé a aumentado mucho, en el caso de La Milarca donde pasamos de 200 a 300 cajones para estacionamiento lo platicamos juntos y Miguel ( Treviño de Hoyos) y un servidor firmamos juntos esto, para poder ampliar la zona de estacionamiento.

"Aquí pasamos de 80 a 120 millones de pesos, no fue mucho. Y en cuanto al presupuesto original era para todo de 247 millones de pesos, 240,... Perdón, no es así, eran 220 millones (de pesos) pero para las operaciones del Patronato y otros aspectos se fue sumando un poco de todo", destacó.

Asimismo, Fernández Garza consideró que es necesario que se deje de politizar el asunto y vean el proyecto en su conjunto.

E INSTALAN CONSEJO DE EDUCACIÓN

Cómo parte de las acciones para aumentar la Participación Social, la Secretaria de Desarrollo Social de San Pedro instaló el Consejo Ciudadano de Participación en Educación, donde su titular Mercedes Zorrilla y el alcalde Mauricio Fernández Garza dieron la bienvenida a estas acciones.

Fernández Garza, de cara a estudiantes, maestros y padres de familia, reunidos en la sala de cabildo, dijo que este tipo de acciones buscan la mejora de la educación y, más aún, ante un mundo muy competitivo.

Reveló que el a título personal sabe que hay chicos, menores de edad que han creado proyectos millonarios y software de Miles de millones de dólares, y eso solo se consigue con inversiones a la educación.