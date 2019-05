Rechaza cuenta de El Bronco del 2016, por compra amañada de cobijas y más anomalías

Por irregularidades de al menos 7 mil 808 millones de pesos, entre ellas la compra amañada de 200 mil cobijas, el Congreso de Nuevo León le rechazó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón la Cuenta Pública del gobierno estatal del 2016, que fue el primer año de su administración

Noticias de hoy - 16/05/2019 10:40 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

Por unanimidad, los diputados de los ocho grupos legislativos votaron en contra, una vez que el máximo órgano de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado, constató que El Bronco y sus funcionarios cometieron al menos 184 anomalías, equivalentes al 9 por ciento del presupuesto estatal.



En el caso de las colchas, que se compraron a un sobrecosto al triple de su valor, la conclusión de Auditoría Superior fue que: --No se levantó un acta de entrega-recepción de los cobertores. -- No justificó ese gasto, de por lo menos 30 millones de pesos.-- No hubo evidencia de que las colchas hayan ingresado a oficinas de gobierno para su reparto.

Ahora, los diputados van por sanciones penales.

Otra anomalía es la cometida por su Víctor Govea, amigo de El Bronco, a quien designó como subsecretario del Trabajo: él se ostentaba como licenciado en Derecho, engañando a todos, ya que no tiene cédula profesional para ejercer.

Una irregularidad más es la del personal que dobla turnos en el Cecyte y en el magisterio, causando quebranto al erario por al menos 21 millones de pesos.

Puede interesarte...

Y otra fue pagar 38 millones de pesos por un clima en oficinas públicas, pero el equipo nunca apareció.

Además, el Congreso rechazó la cuenta de la Red Estatal de Autopistas del 2017, por pagar 39 millones 238 mil pesos por una barrera de concreto en una autopista, muro que no aparece por ningún lado.

Ahora se debe iniciar el procedimiento de fincamiento de responsabilidades penales.

Y se aprobó la cuenta de la Comisión Estatal Electoral del 2016, en la que hubo observaciones no solventadas por 2 millones 697 mil pesos.