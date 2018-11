Rechaza acuerdo de reparación por muerte de perrita Dona

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia que finalmente fue diferida porque el abogado defensor del acusado no tenía el expediente, sin embargo, ahí se planteó un acuerdo que fue rechazado por la parte ofendida

INFO7Por: David TorresEl primerpor maltrato animal en la historia del Estado desahogó este miércoles una nueva etapa.

En una audiencia intermedia efectuada en la Sala de Juicio Oral, número 1 del Palacio de Justicia, Liseth Peña, no aceptó llegar a un acuerdo reparatorio que le propuso su vecino, Eduardo Manuel Alvarado Salinas, al cual acusa de envenenar a su perrita Donna el pasado 23 de abril.

"Ellos querían llegar a una reparación del daño o llegar a algún acuerdo, pero no estamos buscando, estamos buscando justicia, estamos buscando que realmente la ley proteja a los animales", afirmó Peña Treviño.

La audiencia era para que las partes aportaran pruebas, pero vía control remoto, desde Galeana, donde estaba por asuntos familiares, Alán Ovaldivia, abogado del acusado, pidió diferirla para iniciar pláticas con miras a un acuerdo.

La parte afectada dijo que si en la acusación estipuló 110 mil pesos como costo de la perrita y gastado en atención psicológica es porque el procedimiento así lo exige y no porque quiera dinero.

"No presentamos pruebas para una reparación del daño, en ningún momento, presentamos las pruebas porque son las que necesitamos ofrecer nosotros para ver cuánto es lo que costaba la mascota doméstica, el ser vivo y demás, no como para si estábamos en cuestiones de aprovecharnos", afirmó el abogado de Peña, Armando Bazán.

La audiencia como quiera se difirió por el juez, Herlindo Mendoza, hasta el 28 de noviembre debido a que el abogado defensor no tenía el expediente en la mano.

"Cada quien pelea las batallas en las que crea, cada quien lucha por justicia en lo que le corresponda a cada uno, yo respeto que a lo mejor hay gente que no quiera a los animales y está bien, no a todo mundo les va a gustar, pero no por eso los vas a maltratar", afirmó Peña

De ser hallado Alvarado sería condenado hasta seis meses de prisión aunque el juez determinaría si podría pagar la condena con trabajo comunitario.

"En el Código marca que podría ser una pena de hasta seis meses de prisión, pero que será a criterio del juez", indicó Jorge Moisés Terrazas, otro abogado.

Al salir de la audiencia, Alvarado Salinas rechazó dar declaraciones.