Rebeca Clouthier se registra para SP

Iram Hernández

Por:

Al afirmar que cuenta con más de mil 200 firmas, Rebeca Clouthier Carrillo, acudió a la sede estatal del PAN para presentar su registro para contender para la alcaldía de San Pedro Garza García y continuar con el gobierno del blanquiazul en esta ciudad.

Clouthier Carrillo, estuvo acompañada por militantes y simpatizantes del PAN, así como los diputados locales Guillermo Rodríguez y Hernán Salinas.

Los diputados federales Alfredo Rodríguez y José Adrián González y Juan Carlos Ruiz, también se hicieron presentes en el grupo de apoyo a Clouthier.

Las firmas entregadas por la también exdirigente estatal de Acción Nacional representan casi el 70 por ciento del padrón de militantes en San Pedro.

Asimismo, en la sede estatal del PAN se hicieron presentes decenas de militantes y simpatizantes de este instituto político portando banderas, así como funcionarios de la actual administración sampetrina que dieron el espaldarazo a la aspirante.

La panista, mencionó que de ser la próxima alcaldesa, trabajará en los principales problemas del municipio sampetrino que los ciudadanos le han denunciado, como la movilidad, la inseguridad y serviciospúblicos.

En entrevista posterior a su registro también dijo confiar en que ese mismo porcentaje de firmas la respalden en la convención del 11 de febrero.

Le lanzan desafío

El exsecretario del ayuntamiento sampetrino y aspirante a esa alcaldía, Homero Niño de Rivera anunció que se registrará en la contienda interna del partido para ser el candidato, y aseguró que Rebeca Clouthier no tiene los conocimientos que se requieren para gobernar el municipio.

El también exdiputado federal, declaró que aspira el puesto con la intención de competir con su compañera, contra la cual arremetió por no querer aspirar a la alcaldía en ocasiones previas, enfatizando su temor a la inseguridad.

Hace algunos años, la señora Clouthier nos confesó a algunos panistas que no quería ser alcaldesa de San Pedro porque le daba mucho miedo la inseguridad y que ella era un ama de casa que no podía arriesgarse, y que no conocía de esos temas, apuntó Niño de Rivera.

También añadió que la panista autorizó proyectos polémicos cuando estuvo a cargo de las autorizaciones de desarrollo urbano en el Cabildo de San Pedro.

Por eso reto a Rebeca Clouthier a un debate público y abierto, de cara a la ciudadanía, en donde expongamos los desafíos que afrontamos y los problemas de nuestro municipio y sus posibles soluciones, señaló.

Su decisión de competir por la alcaldía la toma tras haber evaluado los apoyos que requiere para su registro, y consideró que tiene el apoyo de Mauricio Fernández.