Quieren que todas las escuelas sean de tiempo completo

Los candidatos del PAN al Senado y a diputado local por el distrito dos anuncian que buscarán más recursos para crear infraestructura y programas para que todas las escuelas sean de tiempo completo

David Torres

Por:

INFO7 - De más de seis mil escuelas que hay en Nuevo León, sólo mil están dentro del esquema de tiempo completo lo cual genera inequidad entre los alumnos.

Cuando llegue al Senado, el panista, Víctor Fuentes Solís, promoverá que se bajen recursos para que los planteles estén preparados para este beneficio porque incluso, como alcalde, le tocó ver niños que comían en el patio por falta de instalaciones.

Ese compromiso fue el número 43 de su campaña y lo hizo frente a la primaria Alberto Cavazos, de la colonia Topo Chico.

"Poder tener más escuelas de tiempo completo, la verdad es que el modelo funcionó, el modelo ha cumplido con las expectativas, el hecho de que los niños estén mayor tiempo en la escuela garantizándoles una ampliación en el horario con la inclusión y la integración de más materias y demás módulos, ha sido muy benéfico".

"Lamentablemente este crecimiento se ha ido lento, si ha aumentado, pero no al ritmo que deberían, entonces, queremos plantear un esquema en el cual podamos tener una bolsa participable de la federación, del Estado, con el presupuesto del propio Estado y, por qué no, no descartarlo, de algunos municipios para ir incrementado a un paso más acelerado las escuelas de tiempo completo", afirmó Fuentes Solís.

A la firma lo acompañaron vecinos del sector así como el candidato a diputado local, Carlos de la Fuente.

Aunque dijo que no son guarderías, las escuelas de tiempo completo también ayudan a que las mujeres tengan tiempo para dedicarse a una actividad con la que ayuden la economía familiar.

"Al menos ya este programa debe tener entre los 10 y los 12 años y, al menos cuando estuve en San Nicolás, me acuerdo que los sectores que tenían, ya los seis años con niños que estuvieron en escuelas de tiempo completo, disminuían mucho la incidencia delictiva en esos sectores, siendo sectores problemáticos", dijo De la Fuente.