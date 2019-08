Quiere mayoría del Congreso juicio político contra ´El Bronco´

Por: Gerardo Burgoa





Los diputados locales aún no se ponen de acuerdo sobre la estrategia que utilizarán para sancionar al "Bronco", pero los grupos mayoritarios, como PAN, PRI Y Morena, quieren juicio político. Así lo señaló el presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, (COCRI) del Congreso del Estado, Carlos de la Fuente.

"Son varios grupos legislativos, al menos los mas representativos, pero no queremos que esto se vaya a politizar, creo que es tema de los 42 diputados y yo he pedido que no se politice y no quisiera politizar el tema", mencionó Carlos de la Fuente.

El Diputado Panista indicó que los abogados de los grupos legislativos, han aportado sus recomendaciones y la balanza aún no se ha inclinado hacia un lado y tienen que analizarlo muy bien, por que así evitan tomar un procedimiento a la ligera, y que pueda facilitarle una salida jurídica al gobernador, por lo que quieren dejarle una sanción ejemplar

"Ahí los abogados de cada grupo legislativo han hecho sus recomendaciones, unos dicen que es una sanción directa,otros dicen que es a través de un juicio político, por lo cual coinciden nuestros asesores jurídicos y ahí es donde primero tenemos que ver cual es la herramienta jurídica adecuada " explicó el diputado Panista.

En la reunión de la COCRI, estuvieron presentes todos los representantes de los grupos legislativos.

"Creo que juntos podemos llegar a un acuerdo para hacer lo correcto y para que se faciliten los 28 votos, tanto para la sanción, como el día de mañana que se requiere poder considerar a un relevo en el caso de la gubernatura", señaló el presidente de la COCRI.

Los ciudadanos esperan que los diputados locales puedan darle un castigo ejemplar al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, por poner a trabajar el aparato de gobierno, para obtener las firmas en su fallida contienda presidencial.