Quiere Fuentes elevar a rango constitucional derecho de los animales

David Torres

Por:

INFO7 - Ante representantes de 15 organizaciones defensoras de los animales, el candidato del PAN al Senado de la República, Víctor Fuentes Solís, se comprometió a promover que se eleve a rango constitucional los derechos animales lo cual ya existe en países de Europa.

Si se logra esta medida, se podrían generar leyes secundarias que eviten la crueldad animal en los rastros y el reconocimiento de los animales de abasto los cuales asciende entre 9 y 10 millones en todo el país.

"No descartamos, he estado platicando con ellos, el poder elevar a una ley superior y por qué no decir, tener un reconocimiento constitucional de los derechos que deben tener las mascotas a lo largo y ancho del país".

"En muchos lugares del mundo, revisaremos con profundidad, la norma que existe en el mundo y en los tratados internacionales y hay un reconocimiento que son objetos de derechos", afirmó el candidato.

En Nuevo León existe entre 1.5 y 2 millones de animales callejeros y la ley estatal presentó retrocesos por lo cual urge que a nivel federal haya una legislación que proteja a los animales los cuales, según activistas, no son objetos sino sujetos de derecho.

"Eso va a tener que fluir en las constituciones de los estados y eso se va a reflejar en las leyes de bienestar animal", indicó el presidente de Huaperros, Gerardo Prado.