Quiere AMLO ganar por "goliza, paliza y nocaut"

Tras reunirse con la estructura electoral de Morena que vigilará las casillas y defenderá el voto, el abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia" afirma que lleva 15 puntos de ventaja y recomienda al PRI y PAN cambiar a Meade y Anaya "porque están manchados de corrupción"

David Torres

Por:

INFO7 - Tras reunirse en Cintermex con cinco mil integrantes de la estructura electoral de Morena en Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que incluso en estados del norte del país lleva una amplia ventaja y que eso le ayuda para ganar con un amplio margen ya que no confía en los árbitros electorales.

"Estamos arriba en las encuestas, más de 15% arriba, estamos ganando hasta en el norte del país".

¿En Nuevo León cómo va?

"Vamos arriba en Nuevo León, estamos arriba en intención del voto en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, es un fenómeno el crecimiento de Morena en todo el país".

"Tenemos una amplia ventaja para que no haya controversia, tenemos que ganar como se dice en el fútbol: por goliza; o como se dice en el béisbol: por paliza; o como en el boxeo: por nocaut, para que los árbitros, que no les tenemos mucha confianza, no vayan a hacer trampa", afirmó.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia indicó que para antes de que inicien las campañas ya tendrá lista la estructura y que vendrá a tomarles protesta.

Afirmó que para su campaña es de suma importancia tener 600 mil defensores del voto en todo el país ya que en elecciones como la del 2006, en Nuevo León, le "robaron" 300 mil votos.

Después de la reunión de Cintermex, López Obrador se dirigió a San Pedro a reunirse con empresarios a los cuales les ofrecerá hacer una alianza para apalancar el desarrollo económico del país.

"Juntos logremos el desarrollo del país, juntos significa la convergencia del sector público, sector social y sector privado, la propuesta es que haya un acuerdo entre los tres sectores para lograr el crecimiento económico del país y la creación de empleo".

"Lo de la reforma energética ya hemos fijado la postura: de van a revisar los contratos porque no queremos sorpresas como la de Odebrecht, no vamos a permitir la corrupción en el gobierno y se tiene que terminar, también, con la corrupción en contratos de obras y de servicios, es cero corrupción y cero impunidad y por eso tenemos que revisar los contratos del sector energético", expresó.

López Obrador en todo momento estuvo acompañado del empresario Alfonso Romo quien es su enlace con la iniciativa privada.