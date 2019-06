Quedan cientos sin agua por macrofuga

Un tubo se rompió en la colonia Paseo de las Palmas lo cual provocó un socavón donde cayó un auto y el corte del suministro a varios sectores

Por: David Torres

A las 5: 30 de la mañana, cuando muchos ya despertaban para ir a sus trabajos o escuelas, los vecinos de Paseo de las Palmas, de Apodaca, se dieron cuenta que no tenían agua potable.

"No tenemos agua, me voy levantando y encontré la regadera sin agua, ahorita me voy levantando y me quería bañar y no", dijo el vecino Jorge Juárez.

El motivo era una macrofuga de agua ocasionada por la alta presión la cual, a su vez, formó un socavón en el cual cayó un taxi.

Esto ocurrió en la calle Henequén, entre Irlanda y Yute, del tercer sector de la citada colonia.

La afectación también la sufrieron los vecinos del cuarto, quinto y sexto sector que se quedaron sin el suministro.

"Nosotros como desde las 4: 30 ó 5: 00 ya no había agua, pero sí alcanzamos a juntar un poco. ¿Se salvaron para bañarse? Sí, a esa hora nos andábamos bañando para aprovechar", afirmó otra vecina.

El conductor del Uber fue identificado como Aldo Ulises Quintero, de 33 años, cuyo auto fue remolcado por una grúa a las 7: 30 de la mañana.

A esa hora iniciaron las reparaciones para reestablecer el servicio y tapar el socavón de dos metros de largo por uno de profundidad.