Que el invierno no lo enferme: Extreme cuidados con sencillas medidas

Experto del IMSS emite recomendaciones como alimentarse e hidratarse bien, abrigarse y taparse la boca para no ser víctima de padecimientos respiratorios

Noticias de hoy - 19/01/2018 11:00 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Debido a que el intenso frío continuará hasta mediados de febrero no está demás ninguna medida para evitar enfermedades.

La primer recomendación que dan expertos como el Coordinador de Educación en Salud del IMSS, Manuel Guerrero, es vacunarse contra la influenza.

"Una de las medidas preventivas es tener el esquema completo de vacunación, de estar vigilando la cartilla nacional de vacunación", afirmó Guerrero.

La segunda es tomar mucha agua y alimentarse con frutos que tengan vitaminas A y C como naranja, toronja, piña, tomate, betabel, camote, entre otros, lo cuales ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

"Abundantes líquidos es una medida importante: ayuda a mejorar las defensas y tener buena higiene de las vías respiratorias", expresó.

Otra recomendación es protegerse con abrigos, suéteres, guantes y bufandas y, por supuesto, taparse nariz y boca al momento de salir para no respirar aire helado que luego provoque inflaciones internas.

Los expertos nos piden no automedicarnos y taparnos con el antebrazo al estornudar o toser para no esparcir enfermedades; otra recomendación es no permanecer mucho tiempo en lugares concurridos.

"La buena nutrición, la lactancia materna es bien importante en los niños y como antecedente tener una buena lactancia materna, el no tener deficiencia de vitaminas".

"Evitar los hacinamiento o lugares públicos donde pueda haber gente enferma con estos padecimientos", dijo Guerrero.