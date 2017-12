Pueden vecinos de Antigua reclamar nueva casa amparados en nueva ley de Profeco

El mismo beneficio aplica para todos los fraccionamientos ya que la nueva legislación da garantía de 5 años en daños estructurales y de un año para daños superficiales como cuarteaduras

INFO7 - Además de los juicios que hayan emprendido en otros tribunales, los afectados de la colonia Antigua, tanto de las casas derrumbadas como las que resultaron dañadas, tienen derecho de acudir a la Profeco a demandar que el responsable les de una casa nueva.

De gira por Monterrey, el Procurador Federal del Consumidor, el regiomontano Rogelio Cerda Pérez, afirmó que la nueva Ley de Profeco da garantía de cinco años a las viviendas que tengan un daño estructural y un año a las que presenten cuarteaduras.

Tanto en casas como autos, la denominada garantía de protección al patrimonio obliga a reponer el producto con otro nuevo y no sólo a repararlo como sucedía anteriormente.

"Daños estructurales como la tragedia que tuvimos aquí en Monterrey donde las casas de a lado están fracturadas de manera fatal, con independencia de lo que está haciendo la Procuraduría, esa gente puede venir aquí a decir: ¿A ver, pues cómo?".

"Nada de que me lo vas a parchar, nada de que me vas a dar un apartamento parecido, uno nuevo, nuevo es nuevo", afirmó el Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez.

En el caso de los vecinos de Antigua tendrían que acudir a Profeco a interponer la demanda para que se obligue al responsable solidario a reponer las casas aunque este beneficio aplica para cualquier otro fraccionamiento.

"La ley está más dura y va a seguir siendo más rigurosa porque por ahorrarse un peso pasa lo que pasa".

"Sin estos pobres que se pasaron de vivos pudieran darle pa´trás al reloj, seguramente hacían las cosas correctamente, no las hicieron bien, no utilizaron los materiales idóneos y hubo pérdida de vidas humanas, no se vale hacer eso por ganarte un peso más", señaló.

La nueva Ley de Profeco fue aprobada a principios de diciembre por diputados y senadores y promulgada hace nueve días por el Presidente de la República.

También permite aplicar y cobrar multas de hasta 250 mil pesos a proveedores que no permitan una verificación.