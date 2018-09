Protestan y presentan demanda penal contra torres de 53 pisos en Círculo Mercantil

Por: David Torres



En la parte trasera del Círculo Mercantil Mutualista, cuyo edificio data de hace 117, se pretenden construir dos torres de 53 pisos de las cuales una sería para un hotel y oficinas y la otra para departamentos.

A este proyecto, auspiciado por la directiva de Ricardo Torres Martínez, se opone un grupo de socios los cuales protestaron afuera del inmueble histórico ubicada en Zaragoza y Ocampo, del Centro de Monterrey.

"Definitivamente estamos inconformes fundamentalmente porque ese proyecto no nos ha sido dado a conocer, sabemos que hay un anteproyecto que se llama de diferentes maneras: Proyecto Inmobiliario, Proyecto de Transformación 2018, eso nada más nos indica una sola cosa: no existe por escrito", afirmó el expresidente, Ismael Rodríguez Campos.

El mismo grupo encabezado por cuatro expresidentes presentó una denuncia penal por los delitos que resulten ya que tienen información que sin tener facultades ni el aval de la asamblea, la directiva ya firmó un contrato con la inmobiliaria "Missouri", de Juan Carlos Durán, a fin de realizar el proyecto de 9 mil millones de pesos.

"Nuestro estatuto que es del mutualismo no habla de que nadie tenga derecho a vender la propiedad y esta propiedad es histórica, esta propiedad no la hicimos nosotros, no tenemos la calidad moral para andar vendiendo algo que no hicimos nosotros", agregó el consejero vitalicio, Héctor Arredondo Cano.

Los accionistas están en contra del proyecto porque apenas se les va a consultar en una asamblea del 4 de octubre.

"No estamos de acuerdo porque nuestro estatuto no nos permite llevar a cabo esta serie de actividades, podemos cambiarlo si nosotros queremos de acuerdo con un proyecto donde entre la ciudadanía", afirmó Arredondo.

La desventaja la ven en que la sociedad mutualista cedería 6 mil de 12 mil metros cuadrados que tienen y les regresarían solo 4 mil metros cuadrados en el piso 12.

Se sabe que la inmobiliaria promete conservar la fachada protegida por el INAH, pero no hay más datos.

"Los pisos que nos quieren dar están en la estratósfera, en el piso 11, en el piso 12, ó 10 y 11, lógicamente no estamos de acuerdo con el proyecto", dijo Rodríguez.