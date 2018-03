Protestan y lanzan tomates por fiscales en Congreso

Decenas de personas protestaron, a lo largo de la mañana, afuera del Congreso del Estado por la integración de candidatos para las fiscalías General Autónoma y la de Delitos Electorales

David Torres

Por:

INFO7 - Un centenar de personas pertenecientes a diferentes grupos sociales protestaron la mañana de este lunes en las afueras del Congreso del Estado contra la integración de la lista de candidatos a fiscales generales.

El primer grupo comandado por el activista, Gilberto Lozano, lanzó tomates contra una manta que tenía impresas las fotos de los diputados.

Otro grupo fue el del líder vecinal, Arturo Ruiz, y uno más el de los taxistas, Gustavo López Leos.

"Hay mucha gente en las universidades que pueden ser imparciales y no la gente ligada con exgobernadores", afirmó el abogado, Mauricio Castillo.

En algún momento, los grupos pelearon entre sí al acusarse de reventadores o de ser enviados por el gobernador interino.

Además de lanzar consigas, el grupo de López Leos presentó un escrito en la Oficialía de Partes con el que piden que se reponga el proceso.

La lista de candidatos a Fiscal General Autónomo y de Fiscal Anticorrupción que ya fue palomeada casi por unanimidad del Congreso la integran el ex Presidente del Tribunal Superior de Justocia, Gustavo Adolfo Guerrero; el ex Presidente del Tribunal Estatal Electoral, Javier Garza y Garza; el ex Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guadalupe Saldaña, y el ex Subprocurador de Ministerios Públicos, Pedro José Arce.

Su selección se dio a raíz de una propuesta conformada por un grupo de ciudadanos.