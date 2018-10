Protestan secundarias por falta de pago

Por: Redacción



Personal de varias secundarias de la zona 28 en la metrópoli regia colocaron pancartas de protesta en las entradas de cada institución educativa.

En las mantas expresan que la causa de la manifestación es por la falta de pagos al personal de contrato el cual no se da desde agosto.

Algunas de las instituciones que se unieron a la causa fueron la Escuela Secundaria Técnica No. 104 "Mariano Azuela", Secundaria Técnica N0. 37 "Miguel de Cervantes Saavedra", Escuela Secndaria Técnica No 78 "Profa, Celia Ramírez Puente", Escuela Secundaria Técnica 113 "Ramón Cárdenas Coronado", Secundaria Técnica No. 45 "Alfonso Reyes", Escuela Secundaria Técnica No51 "Profra. Remigia Pedraza Cárdenas", Escuela Secundaria Técnica No. 79 "Jesús M. Montemayor", secundaria técnica No 98 "Juan Soriano", Escuela Secundaria Técnica 61 Gral. P.A. Rolando Rodríguez Fernández y la Escuela Secundaria Técnica No. 120 "José Manuel de Herrera".