Protestan para pedir destitución de titular de transporte

Noticias de hoy - 17/07/2019 07:46 a.m.

Por: David Torres

A un mes y nueve días de que fue nombrado, decenas de choferes de unidades de tipo Uber exigieron la destitución del Director de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez Montemayor.

"Estamos exigiendo la renuncia de Noé Chávez ya que han sido muchos abusos, la última vez fue en Sendero que fue un abuso contra un, aunque no fue aplicación, pero fue un abuso, exceso de fuerza ante solamente una persona desarmada", dijo la conductora de Didi, Silvia Sáenz.

Los operadores protestaron frente al Palacio de Gobierno donde reprocharon que el funcionario haya emprendido una reciente cacería de unidades con lo que incluso violó los derechos humanos.

"Estaba esperando a mi esposa, que llegara, venía del rancho, traía el niño malito, pues ven acá te topo, me paré en una sombra, es una casa particular, una estética, llega transporte, me cierra y se lleva mi carro", contó el conductor, Roberto Javier Peña.

En dos semanas de operativos, se decomisaron 150 autos de los que todavía no se han recuperado 70 ya que la plataformas sólo se han hecho cargo de las multas de 43 mil pesos cuando las aplicaciones están encendidas y muchas veces los decomisos ocurrieron cuando estaban fuera de servicio.

"Uber es un servicio social, pero es por parte de nosotros, entonces para mi sí es importante que no se nos olvide que nosotros no somos taxistas porque de alguna manera así nos están etiquetando, el servicio es un servicio privado, usted es un conductor", dijo uno de los manifestantes.

Los quejosos firmaron la petición de renuncia y la entregaron en la oficina del Bronco.