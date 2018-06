Protestan familias por falta de energía eléctrica en la Col. Altamira

Bajo una intensa lluvia, vecinos de la colonia Altamira protestaron y cerraron la avenida Río Nazas al quedarse sin el suministro eléctrico desde hace tres días

Cesar Rojas

Por:

Alrededor de 80 familias de las calles Privada San Agustín, Guadalupe Victoria y Prolongación Hilario Martínez salieron a manifestarse desde la noche del miércoles.



A la altura de la calle Alfombrillas, los vecinos se unieron en mano-cadena, para impedir el paso de los vehículos, en el momento en el que más arreciaba las precipitaciones en la ciudad.

Los afectados argumentaron que la Comisión Federal de Electricidad no acudía a resolver el desperfecto ante la falta de un cable especial.

"Si es Comisión, no se me hace que no tengan ese cable, díganos, que cable es tan especial que no lo tengan ellos", dijo Imelda Coronado, vecina del sector.

La protesta se mantuvo hasta la madrugada de este jueves bajo el resguardo de elementos de la Fuerza Civil.