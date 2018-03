Protestan con jazz para regreso de Opus

Realizan manifestación musical para salvar Opus 102.1

Iram Hernández

Por:

Al considerar que se está fomento un empobrecimiento cultural, un grupo de alrededor de 50 personas encabezaron la manifestación musical salvemos Opus 102.1 FM estación de radio pública que fue removida a la banda AM y sustituida por el proyecto estatal Radio Libertad.

En la protesta se dieron cita personalidades ligadas a la cultura y bellas artes, donde se inició con interpretaciones de una sesión de jazz de Oscar Zensei González, como parte del llamado a que la Ley de Descentralización de la Radio y Televisión no culmine en una plataforma de autopromoción del gobierno y comercialización de los espacios.

Posteriormente el cantante Sergio Martínez realizó una interpretación de canciones populares y de Gilberto Manzanares con piezas de guitarra clásica, para enfatizar el mensaje hacia los diputados del Congreso

de Nuevo León sobre el riesgo que representa para el patrimonio cultural la desaparición de la emblemática estación.

Locutores, programadores y promotores pidieron firmar a favor de la ley de descentralización, aunado a la deficiencia y falta de planificación de la estación hermana Radio Libertad, portaron playeras

blancas con la leyenda "se busca" y la imagen de músicos como Beethoven, Mozart, entre otros.

A través de esta acción, los inconformes exigieron a las autoridades que reviertan la decisión y reposicionen a la frecuencia original el espacio "que durante muchos años le ha permitido servir a la

comunidad y ser pilar de la cultura de Nuevo León", para que mantenga su vocación de "música, comunicación y cultura".

Durante más de veinte años, Opus ha llevado al público la radio más incluyente del cuadrante y ha servido de plataforma para difundir la cultura del estado. Ha sido eco de manifestaciones culturales y

artísticas, además de que ocupa un lugar privilegiado a nivel mundial en radio por internet, por la participación de especialistas.

Asimismo, José Luis Rodríguez, vocero de los manifestantes señaló que la ley es necesaria por el entorno federal, pero la forma en que fue promovida por el gobernador con licencia, Jaime

Rodríguez daría un uso de difusión y promoción política gubernamental.

Apuntó que la iniciativa presentada por los integrantes de Opus se diferencia por pedir una alta designación de directivos, estar contra la comercialización de espacio en la radio público, así como inclusión de ciudadanos en la junta de gobierno y un consejo consultivo.

Ello aunado a la responsabilidad del ejecutivo y legislativo para la operación y mantenimiento a modo de protección financiera en tele y radio Nuevo León.

"Se tiene congelado el dictamen desde hace mes y medio (de ley de descentralización de la radio), esperamos que este miércoles se incluyan más planteamiento que hicimos, donde del 100% más o menos

un 20% está incorporado en ese proceso de ley, porque lo que ocurra con ella va impactar a radio y televisión.

"(Radio Libertad) es terrible el 80% no tiene buen contenido, no hay nada que aporte nada de valor a la sociedad, no es una cuestión de gustos, y no están cumpliendo con ello", agregó Rodríguez.