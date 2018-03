Protestan a tomatazos contra lista de fiscales y pelean entre sí

A pesar de que fueron sugeridos por un Comité Ciudadano, grupos de activistas van a Congreso a pedir que se reponga todo el proceso para elegir Fiscal General Autónomo y el Fiscal de Delitos Electorales

David Torres

Por:

INFO7 - Una protesta contra la lista de candidatos a fiscales que aprobó el Congreso local estuvo a punto de terminar en zafarrancho entre los mismos manifestantes.

Grupos como el Congreso Nacional Ciudadano, Alianza de Redes Sociales y Tribuna de Vigilancia Ciudadana, así como seguidores del líder, Arturo Ruiz, del municipio de García, confluyeron este lunes afuera del congreso para manifestarse contra los diputados "palomear" a posibles fiscales que, según ellos, tienen relación con exgobernadores.

Sin embargo, el desacuerdo surgió cuando el Congreso Nacional Ciudadano, liderado por Gilberto Lozano, instaló una manta que no sólo tenía la imagen de los diputados locales sino también del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, la cual decía "Judas, traidores de Nuevo León".

Eso molestó al resto de los organismos los cuales reclamaron airadamente.

Posteriormente, los grupos afines al Estado afirmaron que uno de los descartados de la lista de candidatos a fiscales debió ser elegido para el cargo lo cual fue interpretado como un apoyo para alguien cercano al gobierno estatal.

"Reventadores, los manda el Bronco, los manda el Bronco", les gritó la activista Karina Rodríguez, integrante del Congreso Nacional Ciudadano.

Trascendió que los guardias del Congreso pidieron apoyo al Estado para contener la manifestación, pero los refuerzos nunca llegaron.

Después de que los ánimos se calmaron, un grupo de la Alianza de Redes Sociales ingresó a la Oficialía de Partes a entregar un escrito.

"Le estamos pidiendo a los diputados locales que cancelen todo el proceso de selección".

"Los candidatos que están proponiendo los diputados tienen compromisos políticos", dijo el abogado, Mauricio Castillo.

"El día de hoy, los dirigentes de las bancadas de ningún partido nos quisieron recibir, exceptuando a la diputada Karina Barrón, nos quisieron recibir, si no nos quisieron recibir, en esta ocasión, vamos a hacer que nos reciban y vamos a utilizar las formas que sean necesarias", secundó Gustavo López.

La lista de candidatos a Fiscal General Autónomo que fue palomeada casi por unanimidad del Congreso la integran el ex Presidente del Tribunal Superior de Justocia, Gustavo Guerrero; el ex Presidente del Tribunal Estatal Electoral, Javier Garza; el ex Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guadalupe Saldaña, y el ex Subprocurador, Pedro José Arce.