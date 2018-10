Propone PRI crear procuraduría para defender a usuarios del transporte público

Por: Redacción



Ante la amenaza de incrementar las tarifas del transporte sin que haya un plan claro para mejorar el servicio y ante la insensibilidad que muestran los entes públicos que están lejos de velar por los intereses de los ciudadanos, el Partido Revolucionario Institucional y su bancada en el Congreso del Estado, presentará una iniciativa de ley para crear la Procuración para la Defensa del Usuario del Transporte Público.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño Villarreal, aseguró que los nuevoleoneses necesitan una nueva instancia que permita profesionalizar y despolitizar a los órganos responsables del transporte público y otorgar a los usuarios mecanismos de defensa cuando el servicio sea inseguro y deficiente.

"El Consejo Estatal del Transporte ha recibido, en los últimos cuatro años, más de 26 millones de pesos, mismos que no se han transparentado y mucho menos rendido cuentas ante la Auditoría Superior del Estado. Esto no puede continuar así, debe ser sujeto obligado en las normas de transparencia y rendición de cuentas, además de cumplir con la función para lo cual se creó, por lo que no sólo basta reforzar atribuciones, sino modificar su estructura y que sea un órgano técnico, profesional, serio y del lado del ciudadano", planteó Treviño Villarreal.