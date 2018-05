Propone Clouthier conectar cámaras de viviendas con el C4

La candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro, Rebeca Clouthier, ofreció que las cuatro mil cámaras de seguridad que ciudadanos y negocios tienen afuera de sus casas serán conectadas al C4

Juan Carlos Maldonado

Por:

INFO7 - La candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro, Rebeca Clouthier, ofreció que las cuatro mil cámaras de seguridad que ciudadanos y negocios tienen afuera de sus casas serán conectadas al C-4 para tener un verdadero sistema de vigilancia en beneficio de todos. Además, anunció que la mayoría de los permisos de desarrollo urbano serán otorgados en línea para eliminar la corrupción y las mafias.

Advirtió que en el tema de la inseguridad no le temblará la manos para actuar, y recordó que ella cerró la única disco que estaba operada por los malitos.

"Los corruptos los voy a procesar, los voy a correr y los voy a meter a la cárcel y no me va a temblar la mano, porque así como no me tembló la mano para clausurar la única discoteca que decían que estaba en manos de los malitos, yo la clausuré, muchos alcaldes no se atrevieron a clausurarla", dijo. La abanderada planteó un contralor municipal que no tendrá militancia partidista.

"Vamos a transparentar el proceso de la expedición de licencias y vamos a hacer la mayoría de los permisos todos los que se puedan en línea precisamente para eliminar el paso de manos y de la corrupción y de las mafias que existen", afirmó.