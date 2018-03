Promete Fiscal Anticorrupción justicia ciega

El recién nombrado Fiscal Anticorrucpión indicó que no solo procesará a exfuncionarios, sino también a actuales servidores públicos que hayan cometido irregularidades en licitaciones

Noticias de hoy - 16/03/2018 08:55 a.m.

David Torres

Por:

A la hora de investigar a los corruptos, la nueva Fiscalía Anticorrupción tendrá mano dura y no se fijará en filiación partidista, grupos políticos ni al gobierno que pertenezcan o hayan pertenecido los señalados, advirtió Javier Garza y Garza.

"Ni a funcionarios pasados, ni a funcionarios presentes, la fiscalía estará con mano dura y fundamentalmente contra todo acto de corrupción, no en contra de personas, fundamentalmente actos de corrupción"

"Yo voy a borrar nombres, voy a borrar partidos, voy a borrar colores, los actos de corrupción serán sancionados de una manera u otra siempre y cuando se encuentren justificados", afirmó.

El nuevo "Zar Anticorrupción" del Estado lanzó la advertencia en una entrevista para Azteca Noticias a una semana de que el Congreso local lo eligió para el cargo.

"Yo realmente voy a tratar de ser más cauteloso en llevar los juicios verdaderamente probados ante los tribunales, quiero también dejar en claro que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio actual siempre habla de la presunción de inocencia, yo voy a ser muy cauteloso de no señalar nombres, de ni difamar a las personas que se encuentren involucrados dentro de las averiguaciones", expresó.

De hecho, lo primero que se apresuró a acotar es que no estará bajo el designio de los diputados.

"Hay rumores que dicen que ahora vamos a responder al Congreso del Estado, no, vamos a responder a la ciudadanía de Nuevo León que para mi es el caso y por eso, en ese Sistema Estatal Anticorrupción se va a crear un comité técnico donde estén participando ciudadanos", afirmó.

Sobre escándalos como el fraude de los cobertores, sostuvo que esperará la denuncia de la Auditoría Superior del Estado para ver los elementos de prueba y lo mismo sobre acusaciones que evidencian el cobro de moches de la Secretaría de Salud para permitir fumar en restaurantes.

"Si existe elementos adicionales de prueba yo creo que pudiéramos continuar viendo ese asunto que como no lo he visto hasta el momento, sí me encantaría verlo para el efecto de si vienen nuevas pruebas, encantado de la vida lo podemos analizar y ver".

"Vamos a hacer todo lo posible por ser actuales, no estar actuando de casos de dos o tres años anteriores, ser actuales, lo que está pasando día a día, lo que a la gente le duele es el día a día, para mi cuestiones de hacer como no hacer como son licitaciones", indicó.

Aunque el titular de la Fiscalía Anticorrupción es él, Ernesto Canales permanecerá un año en lo que ahora se denomina Unidad Técnica Anticorrupción para desahogar unos 30 procesos donde exfuncionarios están vinculados a proceso.