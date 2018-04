Promete Colosio no "chapulinear"; registra MC candidatos a diputados locales

El partido naranja acudió a la Comisión Estatal Electoral a registrar a la mayoría de sus aspirantes a legisladores locales cuya bancada, según su dirigente, se perfila de 10 integrantes

Noticias de hoy - 04/04/2018 09:23 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Movimiento Ciudadano registró a 19 de sus 26 candidatos a diputado local ante la Comisión Estatal Electoral entre los que destaca Luis Donaldo Colosio quien prometió cumplir los tres años de legislador en caso de ganar.

Los aspirantes que oscilan entre los 25 y 35 años de edad presentaron su papelería para competir en las elecciones del 1 de julio.

"El miércoles y jueves se registran el resto, somos mayoría mujeres, somos mayoría promedio de edad 30".

"Nadie está afiliado, nadie está en este sentido, amarrado, son convicción completa de que vamos a ser la mejor bancada", afirmó el Presidente del partido, Samuel García.

Colosio Riojas competirá por el cuarto distrito que comprende las zonas de Cumbres, Mitras e Independencia.

"Sí podemos afirmar que seguiremos el trabajo que ha impulsado la bancada local de Movimiento Ciudadano, continuaremos impulsando leyes y propuestas que estén sumamente en sintonía con las realidades y las inquietudes de la gente para poder tener un Congreso ciudadano", indicó.

El hijo del fallecido candidato presidencial priísta hizo el compromiso de que si gana, cumplirá los tres años de la legislatura pues no piensa "chapulinear".

"Sería la ideal (quedarme en el cargo tres años), por supuesto, ahorita lo que quiero primero es ganar".

"¿El chapulineo? Es que hay muchas definiciones del chapulineo, no dejaría mi cargo para irme a contener por otra cosa antes de tiempo, no, no es la idea", indicó.

Por su parte, García estimó que tendrán una de las bancadas más nutridas del Congreso aunque no la mayoría.

"Fríamente y conservadoramente creo que siete, pero estimo que van a ser como diez u once".