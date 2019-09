Prohibirán ´draft´ en Congreso local

La iniciativa busca que los diputados no puedan pertenecer a una bancada de un partido distinto a los que los haya postulado en las elecciones

17/09/2019

Por: Rosalinda Tovar





Debido a que, en semanas pasadas, el Congreso local fue un escenario ´chapulinista´, líderes políticos y legisladores propondrán una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para evitar que se presente este ´draft´ en las bancadas.

Mauro Guerra, dirigente estatal del PAN, apuntó que el órgano legislativo deberá respetar la decisión de los ciudadanos, conservando la integración del voto original, y si por cuestiones ideológicas algún diputado desea salir de una fracción deberá quedarse sin partido.

"El Congreso del estado es el mejor reflejo del voto de los ciudadanos, la CEE deja muy clara la representación; lo que estamos pidiendo es que una vez que se conforme quede claro y establecido la representación, la que se da en inicio no se modifique toda vez que es el reflejo más claro de los votos", manifestó.

"Lo importante es que se resuelva el problema que hoy se está enfrentando, no confundir al congreso se puede llegar con una plataforma de un partido político que te registra o con una candidatura independiente no hay mas forma, quien tome la decisión de no responder a esta bandera que le dieron los ciudadanos, que se quede como diputado sin partido", continuó el líder panista.

Explicó que esta ley también deberá ser acatada por los suplentes, dado el caso de Nabor Tranquilino quien llegó en lugar de Juan Carlos Leal por el Partido Encuentro Social, y desistió de ella para incorporarse al grupo legislativo del PRI.

De igual forma, la diputada Claudia Tapia Castelo, presentó en Oficialía de partes del Congreso local, una propuesta similar; sin embargo, en lo que planteó los legisladores si podrán dejar el partido para formar un grupo independiente.

"Los diputados no podrán pertenecer a una bancada de un partido distinto a los que los haya postulado en las elecciones, los que pertenezcan a una bancada de un partido podrán dejar esa bancada para integrarse a un grupo de diputados independientes o pasar como diputado sin partido", detalló.

Coincidió con Guerra en darle ese derecho a la ciudadanía que a quien representan los diputados, por lo que esta será una herramienta para proteger a la población que confió en otorgarles el voto.

Añadió que cuando los legisladores obtengan el puesto por candidatura independiente, éstos no podrán integrarse a un partido político.

Cabe mencionar, que las reformas se harían a los artículos 40,43 y 46 de la citada Ley, los cuales deberán pasar por la Comisión de Legislación para su análisis y dictamen.