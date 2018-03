Presentan a fiscales; dan beneficio de la duda

Iram Hernández

Por:

Aunque la querella legal persiste en la Suprema Corte, donde está en proceso una controversia constitucional contra la Ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), tras su designación por el Congreso estatal, el gobernador interino, Manuel González aseguró que trabajará con ellos de forma institucional.

Durante el evento realizado en el patio central del Palacio de Cantera, González sostuvo que la inconformidad del Estado es contra el proceso de selección, y no contra los Fiscales, de quienes dijo son sus amigos.

Incluso el mandatario interino, señaló que en caso de ser fiscales “a modo”, serían en beneficio del PRI y PAN, al haberse descartado al procurador Bernardo González para el cargo, ello luego de un encuentro privado con los Fiscales General, Anticorrupción y Electoral.

"No estamos de acuerdo con el procedimiento que se utilizó para la designación, sí estamos de acuerdo con las personas, porque los conocemos. Nosotros seguimos luchando en contra del procedimiento de designación, pero entendemos, y el Gobernador es el primero, en convocar a respetar la Constitución y las decisiones del Legislativo.

"La lucha judicial de procedimiento y de método continuará, pero la vida diaria de la comunidad debe estar protegida y nosotros, como autoridades, y amigos que somos, queremos a Nuevo León y por eso no vamos a detener ni un segundo el cambio", enfatizó.

A pesar de estar en contra del proceder de los congresistas, González dijo ver con beneplácito que en su afán de restar poder al Ejecutivo desmantelen el exceso de atribuciones que había tenido el gobierno estatal.

"Ojalá y nunca más en la historia de este Estado regrese un Gobernador con tanto poder como los que tuvimos anteriormente", dijo.

Acompañado por los diputados que realizaron la designación el pasado viernes, estuvieron; Javier Garza y Garza como Fiscal Anticorrupción, y Gilberto de Hoyos Koloffon, el Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, expresó que si bien no dependerán del Ejecutivo, tampoco estarán distanciados de este poder.

"No vamos a depender del Ejecutivo, ni tampoco del Poder Judicial ni del Legislativo, (pero) no quiere decir que no tengamos que estar coordinados", enfatizó.