Presenta Tomás Montoya iniciativa para cubrir gastos médicos

Rodolfo García

Por:

El Diputado Federal por Nuevo León Tomas Montoya Díaz busca realizar los ajustes necesarios que permitan a los usuarios o beneficiarios de los Servicios Públicos de Salud de los estados, acceder a una segunda opción para la atención de su padecimiento, cuando los tiempos de espera rebasen los estándares de calidad señalados por la Secretaria de Salud y con ello seguir avanzando en la construcción de la política públicas hacia un Sistema Universal de Salud de Calidad en el Servicio.

Debido a la gran demanda que existe en las instituciones públicas médicas, los derechohabientes han optado en algunas ocasiones por pagar un servicio privado ya sea médico o clínico, para ser atendidos de manera inmediata.

Derechohabientes de cualquier tipo de institución como IMSS o ISSSTE, se han quejado alguna vez por no recibir un servicio de calidad, o no haber sido atendidos a tiempo, ante dicha situación muchas personas derechohabientes se ven en la necesidad de acudir a un servicio particular debido a muchos factores por lo que genera descontento a los beneficiarios.

"Con esta iniciativa planteamos que los derechohabientes de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que tienen el derecho de acudir a los Servicios Públicos de Salud o de otra Institución Pública de Seguridad Social de la que sean afiliados, puedan acceder a esos servicios en instituciones privadas en caso de que el tiempo señalado para la atención de su diagnóstico en la red de salud pública sea mayor al establecido por la Secretaría de Salud; quedando obligada la Institución Pública de Seguridad Social responsable, a pagar los servicios proporcionados al asegurado por el establecimiento particular." Señaló el diputado Tomás Montoya.