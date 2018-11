Por posesión de marihuana, detienen a seis hombres en La Fe

Notimex - El agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR), adscrito a la delegación estatal en Nuevo León, obtuvo auto de vinculación a proceso contra seis hombres por su probable responsabilidad en el delito de posesión, con fines de transporte, de marihuana.

Acorde con la indagatoria correspondiente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaron a la colonia La Fe, municipio de San Nicolás de los Garza, donde detuvieron a Ernesto Alejandro "C", Luis Alonso "C", Ernesto Clemente "C", Rodrigo "E", Clixman Yair "P", así como a Eliud Rodrigo "E" y aseguraron 942 kilos 721 gramos del citado enervante.

Posteriormente, al cumplimentar una orden de cateo, los policías federales ministeriales aseguraron en el interior de un inmueble tres toneladas 400 kilos 385 gramos de marihuana.

En ambas acciones se aseguraron 447 paquetes con un peso total de cuatro toneladas 343 kilos 106 gramos.

En un comunicado, la delegación de la PGR en Nuevo León informó que un juez de Control, tras calificar de legal la detención de los hoy imputados, dictó auto de vinculación a proceso y estableció como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, por lo que se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social Cadereyta.