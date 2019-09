Por falta de pagos, analizan paro en Cendis

Noticias de hoy - 02/09/2019 11:26 a.m.

Por: Iram Hernández





La educación temprana de 5 mil niños, tanto en el servicio de guardería y educación inicial, se verá afectado por la eventual entrada en paro de labores de los maestros del sistema de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

Lo anterior debido a que los docentes están trabajando a partir de hoy bajo protesta y analizarán el paro de labores, señaló Guadalupe Rodríguez, Directora General de los Cendis.

Tras el señalamiento de una fuente sobre la inconformidad de los maestros, se contactó a la también diputada de la fracción del Partido del Trabajo y detalló que la Secretaría de Educación (SE) no ha liberado el dinero para el pago de las nóminas.

De acuerdo a Rodríguez, el personal trabajó desde el mes de agosto, pero al llegar el día 31 del mes, no se recibió el pago y tampoco sin tener una explicación de dicha irregularidad.

Debido a la falta de pago y al no contar el personal con dinero ni siquiera para poder trasladarse, tendrían que suspenderse las clases, expresó Rodríguez.

"La Secretaría de Educación no lo ha aplicado el pago, nos dicen que se está organizando la partida, nos dijeron que si aceptábamos que se pagará agosto y septiembre juntos, pero les dijimos que no, los empleados ya no traen ni para los camiones.

"Hoy a las 4 de la tarde tomaremos una decisión, hablaremos de nuevo con la Secretaría General de Gobierno y con la secretaría, de no darse una respuesta positiva, habría suspensión del servicio y un movimiento con los padres de familia, ellos nos apoyan, no es justo que se tenga el recurso y no se esté aplicando", expresó la líder del PT.

Y es que el salario mensual en el total de las nóminas no es superior a los $8 millones de pesos.

Además la líder petista recordó que tras los señalamientos que la Seido realizó a su persona por presunto lavado de dinero, se procedió a congelar las cuentas de los Cendis, lo que habrían considerado como una vendetta política.

Rodríguez señaló que recibía la partida por parte de la Federación de manera directa, pero luego de las acusaciones realizadas por la Seido en aquel entonces, el gobierno estatal de Jaime Rodríguez Calderón modificó para que el pago se hiciera a través de la Secretaría de Educación estatal.

Es por ello que Guadalupe Rodríguez sostuvo que no se habían registrado problema con los pagos, hasta este mes de agosto que recién terminó, por lo que esperan una respuesta positiva en el transcurso de este día.