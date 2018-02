Policías detienen a un niño de 10 años por robo

La detención de un menor de 10 años, acusado de un robo en un supermercado del sector norte de Monterrey fue captada en video por habitantes del sector. Aunque el menor no fue víctima de un abuso policial, si manifestaron su desacuerdo por no haber actuado en base a los procedimientos o protocolos ya que no esperaron a un adulto familiar del niño

Noticias de hoy - 22/02/2018 11:00 a.m.