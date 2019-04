Policía de Fuerza Civil balea a menor en Guadalupe

Una menor de 15 años de edad fue atacada a balazos por policías de Fuerza Civil cuando intentaba escapar de disturbios registrados en el municipio de Guadalupe

Por: Jesús Vargas





Un elemento de Fuerza Civil que viajaba en la patrulla FC 1586, es acusado de balear a una menor cuando se encontraba caminando en un parque público.

Este es uno de los policías que participó ese día.

Los hechos ocurrieron el 10 de marzo cuando Joseline, una menor de 15 años de edad, salió al parque de la colonia Valle Hermoso en Guadalupe para ver a sus amigos.

Momentos después, una patrulla de Fuerza Civil pasó por la zona y detuvo a unos vecinos por alterar el orden público.

Sin embargo, los uniformados no controlaron la situación y se produjo un altercado.

"El día del ataque Joseline caminaba sobre esta cancha junto a un amigo alejándose de los disturbios, de entre esas ramas salió un policía quien le disparó cuando ella estaba de espalda". Aseguró la madre de la menor.

Una cámara de seguridad muestra ese momento.

En la parte superior de la pantalla aparece Joseline caminando junto a un amigo.

De pronto, en la parte izquierda se observa al policía que se oculta entre un árbol y realiza el disparo.

Joseline recibe un balazo que entró y salió de su pierna y le causó lesiones severas.

El policía al darse cuenta de lo que hizo se retiró y se alejaron de la zona olvidándose de los detenidos.

"Por qué no auxiliarla en este momento que ve que mi hija se está desangrando, ese es el coraje, así como hicieron las cosas, inmediatamente se olvidaron de los jóvenes porque traían las esposas, se olvidaron de todo y ellos se fueron". dijo la madre.

La menor fue auxiliada por algunos vecinos, quienes la trasladaron a un hospital.

Momentos después la madre de la menor llegó al lugar en busca de su hija, pero los malos tratos siguieron por parte de otros uniformados que acudieron al sitio.

"Quítese porque aquí no se sabe nada, no se supo nada, nadie vio nada, nadie sabemos nada y quítese porque ahorita todo lo que me estorbe... le dije, solo quiero saber dónde está mi hija y me dijo, quítese por qué la mato".

La madre de Joseline exige justicia ya que desde que ocurrió la agresión, el caso se encuentra detenido en los tribunales.

"Son las personas que el Gobierno escoge para cuidarnos, pero ahí dónde está el gobierno, dónde está, pues no sé".

La familia asegura que los elementos que participaron en este ataque se encuentran aún en funciones.

"Checar los elementos que tiene y esto no se puede quedar así, como puede ser posible que el muestre lo que hizo el policía y se va a quedar sin castigo"... que el policía pudo auxiliarla y la dejó ahí tirada, eso no es un policía, eso no es para servirle a la gente, porque es para lo que ellos están".

Aunado a ello, llevan acumulado más de 135 mil pesos en gastos hospitalarios, sin que ninguna autoridad se haga responsable.