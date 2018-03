Policarpo Flores asume dirigencia del PAN de Monterrey

Rodolfo García

Por:

Rodolfo García - Tras la renuncia de Miguel Ángel García Domínguez a la dirigencia del PAN municipal de Monterrey, entra como presidente en funciones Policarpo Flores.

En rueda de prensa el nuevo líder panista regio señaló que más que traidores, quienes han renunciado al PAN y ahora lo critican son mal agradecidos.

También señaló que tiene listo más de 400 formatos de renuncias para quienes quieran salir del Partido Acción Nacional.

"Yo soy ahorita presidente en funciones, y pasando el proceso electoral, y lo que marca el reglamento a eso nos vamos apegar, si continuamos o convocamos a elecciones. Yo traigo ahorita 450 formatos de renuncias para quienes se quieran ir apoyarlos a salir rápido.

"Estas salidas no nos afecta al contrario nos fortalece, porque los que se quedan buscan el bien común y no el propio. Yo no sé si son traidores o mal agradecidos, porque hay quienes se beneficiaron con la marca del partido o en las mayorías de los casos no hubieran llegado a ocupar los cargos que ocuparon", puntualizó Flores.

El panista remarcó que trabajarán hacia el interior para conformar las plataformas electorales tanto den alcalde y diputados para el proceso del 1 de julio del presente año.