Polemizan PAN y Morena por alcaldes gaseados en Palacio Nacional

Se hace polémica por haber gaseado a alcaldes que luchan por mayores recursos

Por: Olivia Martínez

Mientras que la bancada del PAN en el Congreso Local condenó las agresiones en Palacio Nacional cometidas contra los alcaldes que pedían mayores recursos, la bancada de Morena aclaró que ahí no era el lugar adecuado para hacer pública su solicitud y dijo que luego fueron recibidos por enviados del gabinete federal.

Es un hecho muy lamentable, los alcaldes son representantes del pueblo y tienen toda la legitimidad para exigir más recursos, si no queremos que nos den, queremos que no les quiten, ayer estaban exigiendo que no les quitaran, no que les dieran de más, cada vez vemos un gobierno mas centralista y muy empoderado el presidente de la República, lamentablemente vamos por un camino incorrecto, Acción Nacional cree en el federalismo, dijo Carlos de la Fuente, líder de la bancada del PAN.

Que les digan a los alcaldes que cuando se trate de pedir recursos es en la Cámara de Diputados, es donde tienen que gestionar los recursos, es donde tienen que ir a cabildear con los diputados federales, específicamente con la Comisión de Presupuesto, eso lo que tienen que hacer, el día de ayer ellos llegan haciendo show, queriendo ver al presidente no de la forma correcta, lo que sucedió es que inmediatamente se dieron las acciones, incluso la presidenta del Congreso, que es de Acción Nacional, les da la cita en ese momento y el día de hoy los recibe Gobernación, esas son las vías correctas, expuso Ramiro González, coordinador de la bancada de Morena.

