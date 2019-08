Polemizan con proyecto de Ley de Educación; titular de la SEP niega retroceso

La iniciativa que la bancada de Morena presentó a nivel federal para reformar la Ley General de Educación ha creado polémica

En Nuevo León, algunas voces han denunciado que ese proyecto atenta contra el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y que busca prohibir la enseñanza de la educación en la fe.



Al respecto, en un comunicado, el senador del PAN, Víctor Fuentes, aclaró que aunque no se conocen los términos finales en que habrá de discutirse la propuesta, la bancada panista dará la batalla para que se respeten las libertades.

Y en un posicionamiento a nivel nacional, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador aclaró posturas a través de su secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

El titular de la SEP desmintió cualquier retroceso, aseguró que no se busca afectar ningún derecho constitucional y garantizó que se mantendrán las libertades.

Y en torno a uno de los cuestionamientos, esto dijo Moctezuma Barragán:

"Me llegaron unos tuits y unas declaraciones de un señor que no conozco de allá de Nuevo León diciendo una cantidad de mentiras que me tienen verdaderamente sorprendido, que venían leyes que iban a prohibir la educación privada, la educación católica, que íbamos a confiscar los bienes de las escuelas, que se iba a prohibir el inglés en las escuelas".

"Primero, que es mentira; segundo, que seguramente es de mala fe, que es una persona que lo que busca es esparcir un escándalo porque no debe estar de acuerdo con el régimen de Andrés Manuel López Obrador; tercero, que no ha leído esta persona el nuevo artículo tercero constitucional".

"La Constitución dice que va a haber tecnología, este señor dice que vamos a quitar la robótica".

Y aclaró: "La Constitución es la Ley Suprema, es lo que manda, ¿y qué es lo que pusimos en la Constitución? En la Constitución lo nuevo es que va a haber una educación integral, ¿qué quiere decir esto?, que nuestros niños van a poder estudiar civismo, que van a tener una educación en donde se les va a enseñar a comportarse en sociedad, pero a desarrollar también su ser interno, su ética, su moral, eso dice la Constitución: que vamos a tener inglés y lenguas indígenas, no dice que se van a quitar, sino que va a ser obligación en las escuelas darlas".

La propuesta del grupo parlamentario de Morena apenas va a estudiarse.

