Plantean bajar tarifas del transporte; aumento sería perjudicial hasta para camioneros

En un panel efectuado en la UR, expertos en materia de movilidad afirman que al subir inmediatamente, en promedio, 15% el transporte público bajarán las utilidades para los transportistas ya que tendrán menos pasajeros

INFO7

Por: David Torres



En vez de aumentar el camión hasta 50% y el Metro en más de 100% a lo largo de tres años, las tarifas deben bajar ya que sólo así se incentivará el uso del transporte público lo cual mejorará la vialidad y reducirá la contaminación.

Aunque no dijeron en qué porcentaje, expertos en transporte y movilidad afirmaron que sí es posible abaratar tarifas si se toman medidas como reestructurar las rutas.

"Hicimos un cálculo de que si se incrementaran las tarifas un 15% la participación del transporte se reduciría del 33 al 31 por ciento.

"El problema es que este es un círculo vicioso y también hicimos el estimado de que si se reestructura el sistema y se reduce las tarifas esta participación subiría del 33 al 41 por ciento, por eso era factible esta reducción de las tarifas", dijo el experto y también ex Subsecretario del Transporte, Hernán Villarreal Rodríguez.

En el evento llamado ¿Es posible tener un transporte publico efectivo, económico y sostenible en Nuevo León? organizado por Caintra, Coparmex, Canaco y Consejo Cívico, los expertos Hernán Villarreal y Moisés López establecieron que por la política alcista ha bajado drásticamente la cantidad de pasajeros.

"Si las tarifas crecen, en promedio, del orden del 7% anual, los últimos diez años, ¿de qué porcentaje crecieron los salarios? ¿el siete? ¿el seis? ¿el cinco?", afirmó Moisés López.

Hay estudios que indican que en 1995, el 67% de los regiomontanos usaban el transporte público y en el 2016 solamente el 33 por ciento lo cual le bajó las utilidades a los camioneros que ven un alza en las tarifas como única solución.

"Le dijimos a los transportistas: ¿ya evaluaron ustedes la elasticidad de la demanda? ¿No creen ustedes que si suben el precio se les va a abajar el número de usuarios del transporte? Va en contra no nada más de los usuarios, va en contra de las mismas empresas", expresó el director de Canaco, Eduardo Anguiano.

También hay estudios que indican que Nuevo León cayó al quinto lugar nacional de competitividad por su pésimo transporte.

"Estamos casi en rigor mortis, no tenemos vuelta atrás, no tenemos mañana, usted ya vio los índices de competitividad a quinto lugar, los tiempos de viaje andan del orden de los 100 minutos, no sabemos de accidentes, heridos y muertos en el transporte público", afirmó López.