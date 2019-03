Planta, otra vez, director de Metrorrey a diputados

El director de la empresa estatal tenía que dar explicaciones sobre las deficiencias en el servicio

INFO7

Por: David Torres



Los diputados locales tuvieron que guardar, otra vez, las preguntas y cuestionamientos que le lanzarían al Director de Metrorrey, Manuel Benjamín González Fernández, ya que los dejó plantados por segunda ocasión.

Originalmente, el funcionario estaba citado a comparecer el lunes 18 de marzo, pero de última hora avisó que no iría porque estaba fuera de la ciudad y que se presentaría una semana después.

Por tal motivo se le programó para este lunes.

"Él nos argumenta el mero día que no puede venir, yo creo que lo mandó como a las 9: 00 de la mañana, que no iba a poder venir y nos pidió una semana más, entonces hoy debió haber venido, porque sí lo estamos esperando, queremos que nos conteste a todas las dudas que tenemos.

"Queremos que se nos informe cuánto dinero se ha reunido desde que dejaron de dar gratis el Metro los domingos y en qué lo han utilizado y pues muchas preguntas más, a mis compañeros diputados les pareció bien la iniciativa de citarlo", afirmó la diputada del PT, Esperanza Alicia Rodríguez.

Puede interesarte...

Rodríguez quien propuso la comparecencia sostuvo que también le cuestionarían al funcionario sobre las medidas que ha tomado para remediar las grietas en la Línea 2 y el desperfecto en el equipo de ventilación cuyos casos dio a conocer INFO7.

"Tenemos muchas preguntas que hacerle sobre seguridad, sobre las instalaciones del Metro, ¿por qué está tan deteriorado, por qué no hay más vagones? Por eso hay muchas preguntas, ya las teníamos preparadas los compañeros", dijo la legisladora.

En esta ocasión, el funcionario no explicó por qué no, pero no se ha salvado porque insistirán en que acuda ante el pleno de los diputados.