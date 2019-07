Pierde México 400 mmdp por corrupción al año; planchan Ley de Fiscalización

INFO7

Por: David Torres

En México, se estima que cada año miles de millones de pesos se van por el caño de la corrupción lo cual perjudica el desarrollo y el combate a problemas añejos como la pobreza e inseguridad.

"En un cálculo de nuestro presidente del país, del erario que son más de 4 billones de pesos, el 10 % se iba, o se va, por la corrupción, estamos hablando de más de 400 mil millones de pesos, la idea es que ya no se fugue ese dinero del erario", dijo la presidenta de la Subcomisión de vigilancia de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez.

Por tal motivo, la Cámara de Diputados elabora una nueva Ley General Fiscalización la cual tendrá mecanismos para controlar cada peso que gasten la federación, estados y municipios.

"No nos interesa estar metiendo gente a la cárcel sino que no se esté gastando el dinero del pueblo en otra cosa, que no se lo roben, que sea al servicio público, entonces la fiscalización debe ser más preventiva que correctiva", indicó la diputada federal de Morena.

Para elaborar esa ley cuya iniciativa se presentará en agosto, la Cámara de Diputados y la UANL realizaron el foro "La Fiscalización Superior y el Derecho Humanos al Buen Gobierno" en la Facultad de Contaduría Pública y Administración a donde asistieron los auditores de todos los estados.

"También vamos a ver lo que son subejercicios, muchas veces no es tanto que se lo roben sino que la gente no tiene la experiencia y entonces no lo están sabiendo ejercer", expresó la legisladora del PT, María Teresa Maru Mejía.

Estos foros se realizaron en todo el país y el último correspondió a Nuevo León.