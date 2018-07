Piden vecinos de Juárez que se haga algo con casas abandonadas

Gerardo Burgoa

Por:

Tienen temor que se repitan estos hechos y que estos lugares sirvan como refugio de maleantes.



"Más que nada entran los maleantes que roban, como lo que sucedió con la niña", mencionó un habitante del sector.

"En realidad hay muchas casas solas, muchos terrenos llenos de hierba", dijo una vecina cercana al lugar de los hechos.

Coinciden, que los propietarios o Infonavit se hagan cargo de ástas y las limpien o sean reasignadas a otras familias.

"A una persona del Infonavit le dije oiga por qué no pueden hacer nada, me contestó que ellos no podían hacer nada por qué los dueños las abandonan, insistí en que están abandonadas ya no hay dueños, pero dijo que no puede hacer nada", señaló una vecina que prefirió el anonimato.

Otras personas pidieron que den oportunidades para erradicar ese problema.

"Que las habiten porque hay muchas casas solas, muchas abandonadas y es donde se puede meter mucha gente que no conocemos", explicó un habitante del sector.

Por su parte el Secretario de Seguridad de Juárez, indicó que mantienen vigilancia permanente y han realizado detenciones de ladrones en el sector, precisamente en estos lugares operó también requieren del apoyo de la ciudadanía.

"Es importante hacer de conocimiento que nosotros como padres seamos muy sensibles, en el sentido de no perder de vista a nuestros hijos, saber donde encuentran, a donde van, con quien van, saber en todo momento que es lo que hacen para evitar una situación de estas, no nada más con los menores, también con los adolescentes" respondió el funcionario.